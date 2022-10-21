Ліквідація пропагандиста біля Антонівського моста: хто він і як зашкодив Україні

Про життя загиблого пропагандиста розповіли журналісти

Нічний удар по Антонівському мосту в Херсоні призвів до смерті путінського пропагандиста і колишнього працівника "Першого каналу" Олега Клокова. Ця людина була одним із топ-пропагандистів російської федерації, адже був не просто тим, хто "світився в кадрі" російських федеральних каналів, але організовував весь процес пропаганди, тобто був так званим "ляльководом".

Про це розповів український журналіст Ігор Соловей на своїй сторінці у Фейсбук. Як зазначається, Клоков працював на "Москва 24", "Першому каналі" та Russia Today. Проте, він також є кадровим співробітником спецслужб росії. Він пройшов Першу і Другу Чеченські війни в спецназі (ймовірно — у розвідці), і розповідав, що був зв'язківцем, тобто здійснював зв'язок між військовими частинами або підрозділами.

Вже після цього він розпочав свою телевізйну кар'єру. У 2004 році під час Помаранчевої революції як співробітник "Першого канала" Клоков працював в Києві. Він був продюсером, тобто відповідав за розміщення та фінансування 13 знімальних груп цього телеканалу. При цьому вони забезпечували онлайн-трансляцію подій з Києва. Для цього він орендував номера або квартири на центральних вулицях столиці і "гнали картинку на москву".

Слід також зазначити, що в Києві він працював по підробним документам — його там називали "Мішею". Крім того, Олег Клоков також намагався залишитися в українській столиці — він ходив на співбесіди в місцеві телеканали, зокрема, на "Інтер", але врешті-решт він там не працював.

У Херсоні цього року він перебував, щоб робити пропагандистські матеріали для телеканала "Таврія". Ігор Соловей зазначає, що з'явитися в місті він міг твльки за наказом воєнного командування. Тим більше смерть застала його на переправі вночі з військовими, що вже звучить підозріло.

"На прикладі Клокова можна переконатись: спецслужби рф контролюють медіасферу росії і в мирний, і тим більше у військовий час (більшість воєнкорів є співробітниками спецслужб). А тому всі вони мають нести таку ж відповідальність, як і ті хто бігає з автоматом/кулеметом по території України", — підсумував Соловей.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у ніч проти 21 жовтня поблизу Антонівського мосту пролунали потужні вибухи. У мережі опублікували відео з "бавовною".