Бомбитимуть свої ж міста: журналіст розповів про майбутнє росії

Журналіст нагадав, що такий досвід вже був у Іспанії та Сирії.

Часи, коли російська армія та ФСБ бомбитимуть власні міста, захищаючись від свого народу, настануть, проте розраховувати на виникнення протестів у росії не варто.

Як повідомив український журналіст Віталій Портніков в ефірі "Еспресо", на початку війни він говорив, що російська армія обстрілюватиме свої міста, як колись іспанська армія стріляла по Мадриді та Барселоні.

"Іспанія не брала участі у Другій світовій війні. При цьому їхні міста знищувалися. Це зробила іспанська армія. Тому і російським містам доведеться гинути від бомбардувань власних військових", — сказав він.

За приклад він також навів міста Сирії, які були знищені власними військами та союзниками диктатора Башара Асада. Крім того, можливо, така ж доля спіткає і російські, а також іранські міста.

При цьому Портніков підкреслив, що не знає, хто вийде переможцем у цьому протистоянні, оскільки воно триватиме дуже довго, а тому закликав українців не розраховувати на революцію у росії.

Нагадаємо, експосол України в США Валерій Чалий раніше розповів "Телеграфу" про те, як може закінчитися війна росії проти України.