Кремлівські поплічники запевняють, що Зеленський має особисті домовленості з Британією щодо розробок зброї масового ураження

На тлі недільних заяв глави міністерства оборони росії сергія шойгу прое те, що Україна нібито збирається застосувати проти рф так звану "брудну бомбу", російське відомство зробило ще одне брехливе ствердження. Кремлівська оборонна установа стверджує, що начебто має відомості про контакти офісу президента України Володимира Зеленського з представниками Великої Британії з питань отримання технології створення зброї масового ураження. У російському міноборони переконані, що Київ готує підрив "брудної бомби", маскуючи його під позаштатне спрацювання російського ядерного боєприпасу.

Відповідна інформація у понеділок, 24 жовтня, була оприлюднена міністерством після брифінгу щодо загроз радіаційної безпеки начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф генерал-лейтенанта ігоря кирилова.

"Київ має мотив для застосування "брудної бомби", а також науковий, технічний і виробничий потенціал для її створення", — йдеться в тексті заяви російського відомства.

Також у міноборони рф відзначили, що, отримавши прогнози експертів, відомство переконане, що викид радіоактивних речовин через нібито ймовірний обстріл Києвом Запорізької атомної електростанції може торкнутися майже всієї Європи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував провокації росії щодо нібито ймовірного застосування українською стороною ядерної зброї проти рф, зазначивши, що запросив незалежну комісію МАГАТЕ здійснити перевірку мирних об'єктів, які москва описує як "місця розробки "брудної бомби".