Військові та молоді IT-шники: журналісти з’ясували імена росіян, які обстрілюють Україну ракетами

Запуски ракет по Україні координуються з Головного обчислювального центру

Російські окупанти з початку війни багаторазово піддавали терору мирні українські міста, а внаслідок ударів крилатими та балістичними ракетами загинула не одна сотня мирних жителів. Досі невідомо, хто саме наводить їх на цивільні об’єкти, проте журналісти змогли пролити світло на це.

Як говориться у спільному розслідуванні The Insider, Bellingcat та Der Spiegel, у складі російських збройних сил є секретний підрозділ у складі Головного обчислювального центру (ГВЦ), який визначає польотні завдання для високоточних ракет. У його складі близько 30 осіб, більшість з яких молоді чоловіки та жінки, які працювали у сфері інформаційних технологій та навіть брали участь у розробці комп’ютерних ігор.

Для того, щоб знайти "підозрюваних", розслідувачам довелося вивчити дані про тисячі випускників провідних військових інститутів росії, зокрема тих, які надійшли на службу до ГВЦ.

Так вдалося встановити, що голова ГВЦ Роберт Баранов перед кожним запуском крилатих ракет отримував дзвінок від полковника Ігоря Багнюка, а потім було встановлено й імена 33 інженерів, які йому підпорядковуються.

При цьому стверджується, що виявлений підрозділ має три групи, кожна з яких відповідає за різне озброєння: "Калібри" морського базування, "Іскандери" (9М728 або Р-500) наземного базування та Х-101 повітряного базування.

Журналісти змогли дізнатися про імена членів груп і навіть зателефонувати з ними. Вказані люди визнавали, що це їхні імена, але заперечували будь-який зв’язок із військовими.

Хтось називався сантехніком, хтось працівником свиноферми, а хтось заявляв, що тримає квіткову лавку чи працює водієм. Тому спільне фото перед закладом ГВЦ зазвичай викликало замішання.

Верхній ряд: Денис Шишкін, Сергій Дивенко, Володимир Воробйов. Другий ряд: Юрій Мартинець, Олексій Михайлов, Дмитро Сидорик, Володимир Наумов. Третій ряд: Сергій Ільїн, Наталія Дяченко, Ельвіра Обухова, Ксенія Попова, Катерина Чугунова, Ігор Багнюк. У першому ряду: Ростислав Широков, Артем Васін

"Військові інженери, що програмують траєкторії керованих ракет, мають дуже різний досвід. Сюди входять як люди, які всю свою кар'єру прослужили в армії або на флоті, а згодом отримали військово-інженерну спеціалізацію, так і молодь, набрана з цивільних професій, зазвичай пов'язаних з IT", — йдеться у матеріалі розслідувачів.

Як повідомлялося раніше, восени до добавки до ракетних ударів окупанти почали масово використовувати дрони-камікадзе виробництва Ірану. При цьому в останні тижні особливо від обстрілу страждають об’єкти енергетичної інфраструктури.

Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов наприкінці жовтня повідомив, що окупанти вже випустили по нашій країні більш ніж половину своїх запасів крилатих ракет, а деяких залишилося зовсім небагато. З дронами ж ситуація гірша.