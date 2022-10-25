кремль вибухнув новими звинуваченнями у бік США: до чого тут "брудна бомба"

кремль називає недовіру Вашингтона необґрунтованою

На тлі недовіри Сполучених Штатів Америки твердженням росії щодо ймовірності застосування Україною "брудної бомби", кремль вибухнув новими заявами з цього приводу. Зокрема речник російського президента дмитро пєсков назвав такий підхід Вашингтона неприпустимим.

Про це у вівторок, 25 жовтня, пишуть російські ЗМІ, посилаючись на пропутінського поплічника пєскова, який прокоментував відповідні висловлювання представників Штатів.

"Це підхід далекий від серйозності, це підхід, який, я сказав би, неприпустимий на тлі серйозності тієї небезпеки, про яку ми говоримо. Залишаємо це, що називається, на совісті цих телефонних співрозмовників і тих, хто виступав із заявами", — заявив він.

Крім того, речник диктатора путіна додав, що росія вкотре намагається акцентувати увагу світової спільноти на ймовірній небезпеці, котра нібито криється у реалізації тих самих планів українців використати проти рф "брудну бомбу".

Варто нагадати, що кількома днями раніше російські військові виступили із заявою про те, що отримали інформацію щодо планів Києва організувати провокацію із застосуванням "брудної бомби" або малопотужного ядерного боєприпасу.

Також "Телеграф" повідомляв, як у міноборони росії напередодні виступили із заявою про те, що нібито мають відомості про контакти офісу президента України Володимира Зеленського з представниками Великої Британії з питань отримання технології створення зброї масового ураження.