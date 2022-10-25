Вже шоста країна світу закриває кордони для росіян: що відомо

Тепер російські туристи потрапити у країну не зможуть

Влада Чехії, яка ще на початку серпня цього року підтримала заборону на видачу шенгенських віз росіянам, 25 жовтня врешті ухвалила це рішення остаточно. Тепер громадяни РФ не зможуть потрапити у країну з метою туризму, спорту чи культури.

Як передає видання "Чеські новини", з відповідною заявою виступив міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський. Він додав, що уряд Чехії ухвалив таке рішення щодо росіян одноголосно.

"У ситуації, коли російський режим бомбардує цивільні об'єкти, ми не можемо заплющувати на це очі", — заявив голова МЗС Чехії.

Він додав, що Чехії також варто відмовляти у візах росіянам, які тікають від війни та просять притулку. Однак, з його думкою не погодився чеський президент Мілош Земан. Останній порівняв росіян, які просять притулку, з біженцями з України, та заявив, що вони не є загрозою безпеці Чехії.

Варто зазначити, що Чехія — це вже шоста країна Європейського Союзу, яка закрила кордони для російських громадян. До цього подібні обмеження щодо росіян ввели у Латвії, Литві, Естонії, Фінляндії та Польщі. За новими правилами, в'їхати у ці країни росіяни зможуть лише у випадку, якщо мають там родичів, або ж є дисидентами, водіями фур чи дипломатами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Чехія має намір передати Україні чергову військову допомогу.