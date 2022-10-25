"Денацифікації" мало: у росіян з’явилася ще одна шалена ціль в Україні

Росіян почали лякати "сектантами" та "сатаністами" в Україні

Російські чиновники вирішили знову відзначитися абсурдними заявами щодо України та вигадали новий привід масово вбивати українців.

Як повідомив помічник секретаря Радбезу рф Олексій Павлов, наша країна перетворилася на "тоталітарну гіперсекту", в якій нібито відмовилися від православних цінностей. Його слова наводять російські ЗМІ.

"Використовуючи мережеві маніпуляції та психотехнології, нова влада перетворила Україну з держави на тоталітарну гіперсекту", — сказав він.

За його словами, керівництво України перетворилося на "войовничих фанатиків", а їхні погляди "прямо протилежні поглядам нормальних людей".

Після цього Павлов заявив, що під час подальшого військового вторгнення в Україну також необхідно провести "десатанізацію".

"Або, як влучно висловився глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, її "повну дешайтанізацію", — заявив Павлов.

За його словами, в Україні зараз діють "сотні сект", а однією з них є Церква Сатани, яка офіційно зареєстрована як одна з релігій у США.

Як повідомлялося раніше, директор мовлення російського пропагандистського телеканалу RT Антон Красовський напередодні у прямому ефірі закликав топити українських дітей та спалювати їх у будинках.

Пізніше за ці висловлювання його розкритикували навіть власні колеги.