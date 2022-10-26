Від Києва за два дні до героїчної оборони: як кремль змінює методички

Плани швидко захопити Україну провалилися. Тепер Курськ та Білгород будують лінію оборони

Останнім часом у росії кудись зникли фрази "денацифікація", "демілітаризація", якими пропагандисти описували свої цілі війни в Україні, їх перестали згадувати по телебаченню та в інформаційному полі ще у середині травня. Натомість протягом останніх місяців росіяни почали масово гуглити слова "відступ" та "ядерний удар", свідчать дані Google Trends та російського "Яндекс Wordstat". Кількість запитів по слову "відступ" у вересні перевищила 216 тисяч, а "ядерний удар" шукали 182 тисячі осіб.

У відео спікерів російського міноборони все частіше стали лунати заяви про "героїчний відступ" та "героїчну оборону" (замість риторики про наступ на початку війни), а на днях з'явилися новини про лінію оборонних укріплень на кордоні росії. Вчора до цілей росії у війні додалася "десатанізація".

Пригадуємо, як змінювалися настрої росії з початку повномасштабного вторгнення:

Київ за два дні, "кроки доброї волі"

Коли володимир путін оголошував про початок так званої "спеціальної військової операції", то окреслив її цілі як "демілітаризація" та "денацифікація" всієї України. Також він згадував про звільнення жителів "ДНР" та "ЛНР" від якогось "геноциду".

"В ідеалі потрібно звільнити Україну, зачистити її від нацистів. Від пронацистськи налаштованих людей та ідеології", — так пояснював спікер путіна дмитро пєсков значення слова денацифікація.

Так само зухвало виглядали і заяви пропагандистів. Володимир Соловйов ще 22 лютого стверджував: "Брову піднімемо — і Україна зрозуміє все! І не треба ніяких ілюзій!.."Візьмемо Київ!", а Ольга Скабєєва прогнозувала Києву "два дні, а потім падіння міста".

Через місяць, коли війська рф вигнали з-під Києва, а росіянам не вдалося захопити Харків та інші обласні центри, виступи змінили тональність. Далі оголосили про зосередження бойових дій на Донбасі у якості основної мети, а міністр оборони рф сергій шойгу оголосив, що цілі першого етапу "спеціальної військової операції" виконані.

російське МЗС заявляло, що мета війни — це ослаблення впливу США та НАТО.

30 червня ЗСУ вигнали росіян вже з острова Зміїний, спаливши їхню техніку та зачистивши територію. У росії натомість назвали виведення гарнізону "кроком доброї волі".

"Коли ми відступаємо, ми йдемо вперед"

У вересні з початком успіхів ЗСУ внаслідок контрнаступу у Харківській обл., яке супроводжувалося звільненням таких міст як Ізюм та Балаклія, у російських пропагандистів почали з'являтися наративи про героїчну оборону, а відступ описували як планове "перегрупування військ для нарощування зусиль на донецькому напрямку".

"Проведено низку відволікаючих та демонстраційних заходів із позначенням реальних дій військ. Протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та перекидання Ізюмсько-Балаклейського угруповання військ на територію "ДНР", — йдеться в повідомленні російського міноборони.

Інколи факт відступу просто не визнавали, а у телеграм-каналах почали шукати винних. Колишній "міністр оборони" у бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) іронічно визнавав, що "у зв'язку з блискучою (чітко в рамках виконання плану і навіть з випередженням графіка) операцією з передачі шановним українським партнерам міст Ізюм, Балаклія та Куп'янськ — територія, що контролюється адміністрацією Харківської області України, суттєво скоротилася".

Маргарита Симоньян назвала поразку рф у Харківській області "великим відступом" і запропонувала не панікувати і продовжувати працювати заради перемоги, нагадавши певні поразки з російської історії, після яких були перемоги.

Симоньян назвала поразку рф у Харківській області "великим відступом"

З початку жовтня росіяни почали переміщувати військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині. А місцевий колаборант Кирило Стремоусов намагався заспокоїти росіян щодо відступу російських військ з деяких українських областей, заявивши, що відступ – це крок уперед.

"Запам'ятайте, вороги, наш тактичний прийом – коли ми відступаємо, це означає, що ми вперед йдемо", – заявив Стремоусов.

Брязкання зброєю та вимоги переговорів

Одночасно з успіхами ЗСУ на Харківському напрямку у російському медійному полі починають лунати заяви про необхідність переговорів з Києвом. Висловлюють їх не тільки спікер володимира путіна дмитро пєсков, а й найнеочікуваніші у цій ситуації "голуби миру", як, наприклад, спікер ради федерації Валентина Матвієнко, глава фракції ЛДПР у держдумі Слуцький.

Так, 4 вересня прес-секретар путіна дмитро пєсков заявив, що війна має завершитися за столом переговорів:

"Будь-яка конфронтація закінчується розрядкою. Будь-яка кризова ситуація закінчується за столом переговорів. Так буде і цього разу. Це навряд станеться скоро, радше — пізно. Але все таки станеться. Інша справа — ми матимемо безцінний досвід та науку, як вести з ними діалог. Не те, що на наших умовах, а таким чином, щоб наші інтереси ніяк не постраждали", — сказав Пєсков.

6 жовтня спікерка ради федерації фосії Валентина Матвієнко на майданчику "парламентської двадцятки" в Індонезії запропонувала українській делегації "сісти за стіл переговорів".

До пропозицій поговорити додався шантаж ядерною зброєю. У відеозверненні від 21 вересня путін сказав, що рф відповість на "провокації з боку Заходу", та "це не блеф".

Після масованих російських ракетних обстрілів України 10 жовтня пропагандисти розповідали про "нову стадію демонтажу", головною ціллю вони вбачають критичну інфраструктуру і закликають "позбавити Україну комфорту".

Окрім цього, у кремлі з'явився наратив про нібито застосування Україною "брудної бомби", повідомляє Центр протидії дезінформації. Стурбованість, яку висловив міністр оборони рф щодо вигаданої "брудної бомби", всі розцінили як невдалий шантаж і провокацію.

"Таким чином, не отримавши потрібного результату, окупанти вкотре рятують світ від загрози, яку самі ж і вигадали. Президента Зеленського у своїх промовах перейменували на терориста, який планує сам проти себе і свого народу використати зброю масового ураження. Це ще раз доводить, що пропаганда росії примітивна і працює за одним шаблоном, який залежить від успіхів ЗСУ. Така стратегія раніше вже застосовувалась з вигаданою хімічною та біологічною зброєю в Україні", — заявили у ЦПД.

Підготовка до оборони

володимир путін 19 жовтня запровадив режим "підвищеної готовності" на територіях Центрального та Південного федеральних округів, а у Курській та Бєлгородській областях почали зводити укріплені лінії оборони для відбиття ймовірного вторгнення з боку України.

"Лінія Вагнера" в Луганській області

"Цього тижня закінчені роботи з укомплектування та будівництва двох посилених ліній оборони Курської області. Робота велася спільно з міноборони Росії та прикордонним управлінням у Курській області. Третя лінія буде готова до 5 листопада. Ми готові відбити будь-які посягання на нашу територію", — написав Курський губернатор Роман Старовойт.

Також в області ведеться активна робота з розчищення місць укриттів, зокрема підвалів. А поблизу людних об'єктів закликають обладнати укриття та окопи. Бетонні блоки проти танків в анексованій Луганській області зараз зводить "ПВК Вагнера", у регіоні буде сформовано "народне ополчення".

Пропаганда, яка десятиліттями будувала образ "другої армії світу" та погрожувала взяти Київ за два дні тепер має перед собою неабиякий виклик — пояснити, як стала можливою підготовка до захисту від наступу армії, яку за перші дні війни начебто знищили.

"Десатанізація"

Напередодні російські чиновники видали новий шедевр, намагаючись додати війні в Україні релігійних причин. Так, помічник секретаря Радбезу рф Олексій Павлов сказав, Україна перетворилася на "тоталітарну гіперсекту", в якій нібито відмовилися від православних цінностей.

"Використовуючи мережеві маніпуляції та психотехнології, нова влада перетворила Україну з держави на тоталітарну гіперсекту… Причому можновладці в Києві першими перетворилися на войовничих фанатиків, чиї погляди прямо протилежні поглядам нормальних людей… Вважаю, що з продовженням спеціальної військової операції стає дедалі нагальнішим проведення десатанізації України, або, як влучно висловився глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, її "повної дешайтанізації", — сказав він.

За його словами, в Україні зараз діють "сотні сект", а однією з них є Церква Сатани, яка офіційно зареєстрована як одна з релігій у США.