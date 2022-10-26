путін запустив балістичні ракети і видав нову серію "одкровень" про Україну

Російське керівництво знову загострює ситуацію

На тлі продовження ядерного шантажу з боку росії вона провела тренувальні пуски балістичних ракет із ядерними боєголовками. Удари в рамках навчань завдавали по полігону "Кура" на Камчатці. За інформацією ЗМІ, за цим процесом спостерігав сам президент російської федерації володимир путін.

Про це пише російське пропагандистське видання "РИА-Новости". Вони також опублікували відео нібито пуску цих ракет.

"Під керівництвом путіна проведено тренування наземних, морських та авіаційних стратегічних сил стримування, в ході якого відбулися практичні пуски балістичних та крилатих ракет", — йдеться у повідомленні видання.

Пуск ракет

Слід зазначити, що в мережі показали безпосередньо відео пуску балістичної ракети "Ярс" з "Плесецька" та балістичної ракети "Синева" з акваторії Баренцевого моря на тренуванні. За інформацією Telegram-каналів, до здійснення завдань також залучалися літаки дальньої авіації Ту-95МС, які здійснили пуск крилатих ракет повітряного базування. За словами міністра оборони рф сергія шойгу, тренування проводиться на випадок завдання масованого ядерного удару у відповідь на ядерний удар противника.

Пуск ракет з моря

Крім того, російський президент володимир путін зробив нову низку висловлювань щодо України. Він заявив, що Україна стала інструментом зовнішньої політики США, "практично втратила суверенітет". До того ж США нібито використовують її "як таран проти росії".

За словами диктатора, в Україні "формується чорний ринок зброї, є ризик потрапляння до рук зловмисників переносних зенітних ракетних комплексів та високоточної зброї". Він додав, що їм відомо про плани України щодо використання "брудної бомби".

Промова володимира путіна

Як повідомляв "Телеграф" раніше, кремль вибухунув новими звинуваченнями щодо України і США — росія намагається загострити ситуацію навколо ядерної зброї.