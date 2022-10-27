путін проговорився, що перетворив Запорізьку АЕС на склад зі зброєю

Президент рф заперечує, що його війська обстрілюють Запорізьку АЕС

У четвер, 27 жовтня, на 246 день повномасштабного вторгнення рф глава кремля владимир путін заявив, що з території Запорізької АЕС, яка знаходиться під постійними обстрілами з боку окупантів, росія нібито вивела важке озброєння. Щоправда, Захід не вірить словам президента рф

Відповідну заяву путін зробив на засіданні Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", передає прокремлівське видання РИА Новости. За словами путіна, росія вивела важке озброєння з території ЗАЕС, проте лідери Заходу продовжують наполягати на демілітаризації станції, що вказує на накопичення важкої техніки там. Кривавий диктатор також цинічно звинуватив українську сторону в обстрілі ЗАЕС.

"Постійно йдуть розмови про те, що ми творимо на Запорізькій атомній станції. А що ж ми там творимо? Так прямо іноді кажуть, постійно натякають на те, що ми обстрілюємо атомну Запорізьку електростанцію. Ну вони збрендили зовсім, ні? Ми ж контролюємо цю атомну електростанцію, там же війська знаходяться наші", — заявив путін.

Раніше повідомлялося, що росія готує провокацію проти України з використанням так званої "брудної бомби". Напередодні путін провів тренувальні пуски балістичних ракет із ядерними боєголовками.