У кремлі кажуть, що треба обговорити документи, які вони передавали у Вашингтон та Брюссель

Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков виступив із новою заявою, закликавши США до переговорів з країною-агресором. За словами рупора кремля, платформою для розмови путіна з президентом Джо Байденом могло б стати бажання США "вислухати занепокоєння рф".

Як передають російській пропагандистські ЗМІ, з такою заявою прессекретар путіна виступив у передачі "Москва. кремль. путін".

Російська сторона вважає, що США мали прислухатися до їх занепокоєнь щодо гарантій безпеки й у такий спосіб повернутися до стану на грудень-січень.

"Бажання Сполучених Штатів дослухатися до наших занепокоєнь, тобто фактично бажання Сполучених Штатів повернутися до стану на грудень-січень і поставити собі питання: те, що пропонують росіяни, можливо, не все нас влаштовує, але, можливо, варто сісти за стіл переговорів. Я маю на увазі проєкти документів, які були передані і в Брюссель, і у Вашингтон", — заявив пєсков.

Варто зазначити, що останнім часом у російської влади загострилося бажання "говорити". Цілком ймовірно, що це загострення пов'язане з провалами російської армії у війні проти України. Примітно, що протягом кількох тижнів росія через своїх сателітів на кшталт ексканцлера Німеччини Шредера та угорського прем’єра Орбана активно просуває тему переговорів. Мовляв, треба проводити їх якнайшвидше. Якщо не між Україною та росією, то між росією та США.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що влада України навідріз відмовилася сідати за стіл переговорів з чинною верхівкою кремля, поки там не зміниться президент. Що стосується США, то американський лідер Джо Байден також не поспішає говорити з путіним, черговий раз наголошуючи на підтримці України.