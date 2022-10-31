Ніж у спину від Китаю: відома китайська компанія йде з росії

Офіс компанії у москві вже з лютого буде зданий в оренду

Всесвітньовідома китайська компанія Huawei Technologies Co нібито вирішила повністю припинити прямі поставки своєї продукції до росії. Згідно з попередньою інформацією вже найближчим часом виробник смартфонів та іншої цифрової техніки може остаточно зупинити співпрацю з країною-агресором.

Як пишуть російські ЗМІ, посилаючись на власні джерела, Huawei вже призупинила ввезення до рф планшетів, ноутбуків та телевізорів власного виробництва. Наразі російські магазини розпродують залишки попередніх поставок. Ба більше, дефіцит товару в подальшому ймовірно призведе й до повного закриття онлайн-магазину.

Крім того, зазначається, що про відхід китайської компанії з росії може говорити й те, що у мережі з'явилася інформація про те, що офіс Huawei, який знаходився у бізнес-центрі "Крилатські пагорби" у москві виставили на оренду, котра буде дійсною вже з 1 лютого 2023 року. Не менш показовим фактом є й те, що компанія перестала набирати персонал серед росіян.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з початку російської агресії в Україні велика кількість зарубіжних корпорацій прийняли рішення припинити співпрацю з країною-агресором або вийшли з її ринку. Серед них і легендарний розробник комп’ютерів та електроніки з Тайваню ASUS.