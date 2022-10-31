У росії поблизу кордону з країною НАТО вибухнули бойові вертольоти: що відомо

Влада області ніяк не коментує надзвичайну подію

У ніч проти 31 жовтня в Псковській області російської федерації вибухнули два бойові вертольоти Ка-52, які застосовують у війні проти України. При чому вибух був такої сили, що уламки фюзеляжу розкидало на 200 метрів довкола.

Про це в понеділок, 31 жовтня, повідомив, зокрема, російський пропагандистський Telegram-канал Baza. За їхньою інформацією, близько 22-ї вечора військовослужбовці почули кілька вибухів, а потім побачили розкидані уламки двох вертольотів.

"Бойові машини знаходилися на території військового аеродрому, який розташований неподалік російсько-латвійського кордону. Гелікоптери були непридатні для експлуатації — вони перебували на ремонті", — йдеться в повідомленні.

Причина таких вибухів невідома. Місцева влада та правоохоронні органи також не коментують ситуацію. За інформацією деяких Telegram-каналів, "бавовна" могла статися на аеродромі Веретьє в Островському районі регіона.

Псковська область на карті

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у британській розвідці розповіли, чому втрати росії серед літаків і безпілотників почали сильно збільшуватися. Вони також оцінили роміри втрат російської авіації.