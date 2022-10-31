"А сил вистачить?": мережа підняла на сміх постпреда рф в ООН після випаду про "зернову угоду"

Москва хоче перевіряти українські судна з зерном, звинувачуючи Київ у якихось порушеннях

Після атаки на військові кораблі Чорноморського флоту російська влада оголосила про вихід із "зернової угоди", але цього їм виявилося замало, тому кремль вирішив піти далі, заявивши, що Москва контролюватиме судна, які випускатимуться без їх погодження.

Як передають російські ЗМІ, з такою заявою у понеділок, 31 жовтня, виступив постпред рф при ООН Василь Небензя.

"Виходимо з того, що укладена між росією, Туреччиною та Україною під час завірення ООН 22 липня "чорноморська ініціатива" без нас виконуватися не повинна", — сказав Небензя, додавши, що вжиті без рф рішення "ні до чого їх не зобов'язують".

Після цього російський постпред в ООН видав опус про "зловживання гуманітарним коридором" та про те, що "росія не може допустити проходження судів без огляду"

"І ми будемо змушені вжити самостійних заходів щодо контролю пропущених спільним координаційним центром без нашого погодження суховантажів", — повідомив Небензя, зазначивши, що підходи до реалізації "зернової угоди" російська влада деталізує пізніше.

Тим часом у російському Міноборони виступили з ще більш дивною заявою, черговий раз "вкусивши" Київ.

"Немає мови про гарантії безпеки в рамках "чорноморської ініціативи" до прийняття Києвом зобов'язань не використовувати маршрут у військових цілях", — цитують оборонне відомство росЗМІ.

Пізніше з'ясувалося, що росія взагалі вирішила припинити рух суден "зерновим коридором" у Чорному морі. При цьому наголосивши, що із "зернової угоди" вони не вийшли, а зупинили їх дію.

"До прояснення ситуації навколо Україною 29 жовтня терористичної акції проти бойових кораблів і цивільних судів у Севастополі, рух коридором безпеки, визначеним "Чорноморською ініціативою", призупинено", — цитує російське Міноборони видання "Медуза".

Користувачі мережі заяву Василя Небензі підняли на сміх, зазначивши, що російська влада тільки й вміє, що погрожувати. Ба більше, йому нагадали вигадки російських депутатів про "бойових комарів", пожартувавши, що вони вже перевірили всі судна. Громадяни не пройшли й повз того, що російська влада публічно завжди наголошує на "катастрофі в Африці", але сама робить все для того, щоб продовольча криза там загострювалася ще сильніше.

Раніше "Телеграф" повідомляв, росія ще у вересні натякала, що не хоче брати участь у "зерновій угоді", а інвестиційний банкір Сергій Фурса тоді розповів, що таким чином російський диктатор захотів помститися за нафтові санкції та збільшення підтримки України Заходом.