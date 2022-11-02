кремль буде це заперечувати: що дізналися ЗМІ про стан здоров'я путіна

Наразі лікарі ще можуть підтримувати здоров'я путіна важкими препаратами

Вже не вперше ходять чутки про смертельні хвороби президента російської федерації володимира путіна. На цей раз стало відомо, що диктатор має ранню стадію хвороби Паркінсона, а також рак підшлункової залози.

Про це повідомила британська газета The Sun з посиланням на власні джерела у кремлі. Також за іншою інформацією, у путіна може бути рак простати. Російське керівництво й надалі буде це приховувати і завжди заперечувати.

"Я можу підтвердити, що у нього діагностовано ранню стадію хвороби Паркінсона, але вона вже прогресує", – розповіло виданню анонімне джерело.

Крім того, через погане самопочуття володимира путіна йому роблять ін'єкції інноваційних знеболювальних засобів, а ще лікують важкими стероїдами. Лікарі намагються зупинити прогресування онкології.

"Це не тільки викликає сильний біль, у путіна також спостерігається одутлість обличчя та інші побічні ефекти, включно з провалами в пам’яті", – інформує інсайдер.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, відомий український педіатр Євген Комаровський дав песимістичний прогноз щодо смерті путіна — його лікують надсучасними препаратами, тож він може ще певний час протягнути.