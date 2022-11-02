Уламки гелікоптерів рф під Псковом розкидало від вибуху: з'явилися супутникові знімки

На знімках добре видно наслідки знищення техніки рф

У ніч проти 31 жовтня у Псковській області російської федерації на військовому аеродромі вибухнули два бойових гелікоптери. Перші фотографії наслідків підриву вже з'явилися в мережі. На фото видно масштаби пошкодження російської військової техніки, чиї уламки було розкидано на великі відстані від місця вибуху.

Їх опублікували аналітики GeoConfirmed на своїй сторінці у Twitter. Знімки були надані військовим блогером Тімом Ерхартом і датовані 31 жовтня 09:44 за всесвітнім координованим часом. На знімках можна помітити уламки бойового гелікоптера Ка-52, який був пошкоджений у результаті вибуху. У цій же місцевосці можна розглянути кілька залишків двух повністю знищених військових об'єктів.

Уламки гелікоптерів на супутниковому знімку

Аеродром "Веретьє" на карті

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у мережі з'явилося відео знищення російських гелікоптерів Ка-52 на військовому аеродрому "Веретьє" у Псковській області росії. Можна побачити, як диверсант встановлює вибухівку під бойову техніку.

Крім того, український журналіст Юрій Бутусов пояснив, чому знищення російських гелікоптерів під Псковом стало однією з найуспішніших і найважливіших операцій української розвідки.