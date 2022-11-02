"Застосуємо, якщо...": росія опублікувала заяву щодо ядерної зброї

У МЗС росії звернулися до країн "ядерної п’ятірки"

рф гіпотетично може застосувати ядерну зброю. Статися це може у двох випадках.

У середу, 2 листопада, Міністерство закордонних справ росії опублікувало заяву, в якій зазначається, що у відповідь на агресію, що здійснюється із застосуванням зброї масового знищення, або агресію з використанням звичайних озброєнь, коли під загрозу поставлено існування держави, гіпотетично рф може застосувати ядерну зброю.

"При здійсненні політики в галузі ядерного стримування росія суворо і послідовно керується постулатом про неприпустимість ядерної війни, в якій не може бути переможців і яка ніколи не має бути розв’язана", — йдеться у заяві.

Крім того, в МЗС росії закликали країни "ядерної п’ятірки" на ділі продемонструвати свою готовність працювати над тим, щоб між ядерними державами не відбулося військового зіткнення та відмовитися від спроб утиску інтересів одна одної.

Нагадаємо, що Дмитро Медведєв пригрозив Україні ядерною зброєю. Його можуть застосувати за однієї умови.

Також "Телеграф" повідомляв, що у разі ядерного удару по Україні у США допускають убивство путіна.