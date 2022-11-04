Туалет у будинку? Мені це не потрібно! Російський полонений видав епічну промову про побачене в Україні

Російські військові не соромляться, що живуть у гірших умовах, ніж українці, на яких вони напали

Поки росіяни в усьому світі стали асоціюватися зі злодіями унітазів, частина військовослужбовців противника продовжує вірити у деякі "блага", які їм дає участь у їхній "спецоперації". Як, наприклад, житель Тамбова Денис Пронін, який потрапив у полон. Він пішов воювати в Україні заради грошей та окремих пільг, які міг одержати як учасник бойових дій. При цьому він живе в селі, не маючи в будинку душу та туалет, і… пишається цим.

Про свої житлові умови та те, що побачив в українських селах, він розповів в інтерв’ю журналісту Любомиру Ференсу для LVIV MEDIA, передає "Телеграф". Російський солдат підтвердив: частина його товаришів по службі справді займалася мародерством, але сам він, за його ж словами, таким не цікавився — нібито має і без того все необхідне.

При цьому Пронін визнає: живе у набагато гірших умовах, ніж більшість українців. Туалет та душ у багатьох українських будинках знаходяться всередині, що є благом цивілізації. Організувати таке для своїх дітей російський військовий не може. Однак, як з’ясувалося у подальшій розмові, і не надто хоче.

"Він [туалет] мені не потрібен удома. Щоб смерділо і прибирати в будинку постійно? — спробував пояснити свою позицію росіянин. — Я живу в селі. І мені це нормально, мені не потрібно мити туалет щодня, і сморід я вночі відчувати не буду через те, що хтось забув змити”.

Після такого спічу журналіст не міг не поцікавитися, чи знає тамбовець, як загалом користуватися унітазом і що таке пісуар. На обидва питання військовополонений відповів ствердно, назвавши себе "пристойною людиною" і заявивши, що "нормально почувається в будь-якому суспільстві".

Мародерів з-поміж його товаришів по службі, пояснив він, найчастіше цікавила не сантехніка, а побутова техніка — нібито виносили з українських будинків телевізори, телефони, планшети тощо. Сам же Пронін, згідно з його заявами, таким не займався: він мав власні засоби зв’язку, які у нього вилучили при потраплянні в полон.

Дивна поведінка росіян не обмежується лише заявами військовополонених. Дивовижну твердолобість демонструють і нібито мирні громадяни Росії, ведучи себе дуже агресивно в спробах спілкуватися з людьми з інших країн. Наприклад, "Телеграф" уже розповідав курйозну ситуацію з росіянкою в літаку, свідком якої став українець.