медведєв опублікував дуже дивний пост: про Сатану, Люцифера та сакральну міць

медведєв запевняє, що рф зараз протистоїть "частині вмираючого світу", виявляючи "сакральну міць"

Заступник глави Радфеда рф дмитро медведєв, який нещодавно залякував Україну ядерною зброєю, видав чергове мракобісся — цього разу на честь Дня народної єдності, що відзначається в росії 4 листопада. На його думку, зараз росія бореться зі світовим злом, яке представлено "вмираючим Заходом", а також "шаленими нацистами-наркоманами". Окрім іншого, медведєв підв’язав до свого "вітання" ще й риторику про сатаністів, а також згадав про Люцифера.

Все це "добро" він виставив на загальний огляд в особистому Telegram-каналі, повідомляє "Телеграф". Зазначимо, що російський політик у національне свято знову спробував виправдати агресію своєї країни проти України. Він заявив, що росія "бореться за свою священну землю і тисячолітню історію".

Вся промова дмитра медведєва складається з досить просторових фраз, щедро приправлених художніми зворотами. Описуючи міфічного ворога, проти якого нібито й виступила росія, екс-президент росії не шкодує звичних для кремлівської пропаганди оборотів.

"Проти нас сьогодні частина вмираючого світу. Це купка божевільних нацистів-наркоманів, одурманений і заляканий ними народ та велика зграя собак з західної псарні. З ними різномасна зграя хрюкаючих підсвинків і недалеких обивателів із західної імперії, що розпалася, зі стікаючою по підборідді від виродження слиною", — серед іншого заявив він.

За словами медведєва, на російську агресію нібито чекали багато країн, які — цитуємо — "згвалтовані повелителями пітьми, рабовласниками та гнобителями, які мріють жити своїм жахливим колоніальним минулим і прагнуть збереження своєї влади над світом". Також він пообіцяв, що світовий порядок обов’язково буде зруйновано, що, вочевидь, має привести Москву до чергового проголошення своєї гегемонії.

Серед іншого дмитро медведєв також знову натякнув на можливість використання росією ядерної зброї, дуже літературно назвавши це можливістю росії "відправити всіх ворогів в геєну вогненну".

"Ми слухаємо слова Творця в наших серцях і коримось їм. Ці слова і дають нам священну мету. Мета зупинити верховного володаря пекла, яке б ім’я він не використовував — Сатана, Люцифер або ібліс. Бо його мета — смерть. Наша мета — життя" — серед іншого написав політик.

Подібна полум’яна промова не змогла пройти непоміченою користувачами мережі. Цікаво, що більшість людей відреагували на висловлювання медведєва вельми передбачувано — порадами менше вживати алкогольних напоїв та інших заборонених речовин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що медведєв відзначився вельми агресивним випадом у бік Ізраїлю. Це також пов’язано із військовими діями в Україні.

Крім цього, ми писали, яким чином американський винахідник Ілон Маск потролив медведєва після заяв останнього у бік експрем’єра Британії Ліз Трасс.