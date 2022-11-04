"Прибрати" цивільних: путін зробив неоднозначну заяву щодо Херсона

путін вважає, що громадянське населення Херсона не повинно страждати від обстрілів

Президент росії володимир путін заявив, що потрібно вивезти громадянське населення Херсона, який вже найближчим часом ЗСУ можуть повернути до складу України.

Сьогодні, 4 листопада, під час церемонії покладання квітів до пам’ятника Мініну та Пожарському в рф, путін поспілкувався з волонтерами та зробив заяву про те, що громадянські люди в Херсоні не повинні страждати від обстрілів. Про це повідомляє Пул N3.

"Зараз, звичайно, тих, хто проживає в Херсоні, потрібно прибрати із зони найбільш небезпечних дій, тому що цивільне населення не повинно страждати від обстрілів, якихось наступальних, контрнаступальних, інших заходів, пов’язаних із військовими діями", — заявив путін.

Нагадаємо, що військовий експерт Олександр Коваленко повідомляв, що ЗСУ можуть звільнити все правобережжя Херсонщини та весь Херсон від російських окупантів.

Також "Телеграф" писав про те, що з будівлі адміністрації у Херсоні зняли російські прапори. Не виключено, що російські загарбники планують повний відступ з обласного центру. У Мережі з’явилися фото одразу після того, як прапор окупантів зник із будівлі.