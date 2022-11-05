"Наступник" путіна поклав на його стіл сценарій програшу: що це значить для кремля

Мова йде про план дій москви в найгіршому для них випадку

Секретар Ради безпеки російської федерації микола патрушев розробив план програшу росії у війні з Україною. Це та сама людина, яка ймовірно стала однією із двух головних ідеологів війни в Україні, які переконали путіна вторгнутися. Папку з планом дій російському керівництву у випадку такого негативного для них результата війни патрушев поклав на стіл путіна.

Про це повідомив політолог Микола Давидюк в інтерв'ю українському виданню "НВ". За його словами, секретар Совбеза рф назвав цю папку "підготовкою аналітичного звіту про те, що може відбуватися і відбуватиметься".

"За даними наших спецслужб, є інформація, що у путіна на столі з'явилася папка моделювання програшу, тобто, як діяти у разі програшу. Цієї папки не було, була швидка перемога, довга перемога, мирний договір, а зараз з'явилася четверта папка, яка називається програш. Тобто як діяти президенту іншим силовикам у разі програшу, як прийняти його, як з ним працювати, як його применшити. Ця папка на їхньому столі з'явилася", — заявив він.

Давидюк також додав, що російське керівництво прийшло до цього внаслідок масштабних невдач у Херсонській області. Крім того, на тлі оголошення часткової мобілізації в росії це ще більш негативно вплине на становище кремля.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, американське видання Politico оприлюднило перелік кандидатів на крісло путіна, серед них — і сам микола патрушев.

Також був назван інший ймовірний наступник путіна, якого патрушев хоче посадити в президентське крісло, але в мережі з'явилася інформація, яка може цьому заважати.