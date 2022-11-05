"Золота рота": синам російських чиновників запропонували піти на війну – як вони відреагували

Більшість дітей російських чиновників не хочуть воювати

Поки в російські "мобіки", потрапляючи на війну в Україні, продовжують масово здаватися в полон, журналісти вирішили поцікавитися у дітей чиновників росії про те, чи вони горять бажанням воювати.

"На подив" більшість опитаних не погодилися сформувати "золоту роту", але деякі заявили, що нібито готові піти на війну, якщо вони підпадуть під мобілізацію. Про це пише видання "Важливі історії".

Хто відмовився йти на війну

Зять глави Міноборони росії сергія шойгу у момент, коли журналісти поставили йому відповідне питання, летів до Катманди. Повідомлення, хоч і було прочитано, але залишилося без відповіді;

Із зятем глави першого заступника адміністрації президента росії сергія кирієнка навіть вдалося поговорити по телефону, але недовго. Почувши нещасливе запитання, чоловік просто кинув слухавку;

Сини заступника глави адміністрації президента олексія громова також кинули слухавку після незручного питання;

Зять губернатора Московської області андрія воробйова, побачивши повідомлення з питанням про ставлення до мобілізації — видалив чат;

Син глави "Ростеху" сергія чемезова просто відмовився відповідати на запитання;

Син скандальновідомого дмитра медведєва відповів тільки, що повістка йому не приходила;

Син депутата держдуми в’ячеслава ніконова розповів, що йому не комфортно відповідати на таке запитання і додав, що радий, що мобілізація закінчилася.

Хто готовий воювати

Син глави МВС росії володимира колокольцева заявив, що нібито готовий піти на фронт, у разі, якщо йому прийде повістка;

Син заступника міністра оборони руслана цалікова також, за його словами, готовий воювати, якщо прийде повістка. На запитання, чому він не пішов добровольцем — заявив, що не має відношення до збройних сил;

Син першого віце-прем’єра росії андрія білоусова сказав, що готовий воювати;

Син депутата Держдуми ірека богуславського обіцяє піти на війну, якщо прийде повістка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мобілізовані росіяни почали повертатися додому, щоправда, мертвими.

Також ми повідомляли, що військовий експерт Влад Волошин прокоментував мобілізацію в Росії.