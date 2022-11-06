Коли у росії може закінчитись важка техніка: відповідь експерта

Незабаром росія може залишитися зовсім без важкої військової техніки

ЗСУ на полі бою знищують російську військову техніку в таких кількостях, що у рф не встигають поповнювати її втрати. Вже незабаром окупанти, ймовірно, можуть зіткнутися з повною відсутністю важкої військової техніки.

Військовий експерт Роман Світан в ефірі проекту "Freeдом" пояснив, що українські військові знищують приблизно вдвічі-втричі більше російської техніки, ніж вони встигають відновлювати на заводах. Щоб не залишитись зовсім ні з чим, росіяни знімають зі зберігання стару техніку та відправляють її на війну в Україну.

"Після введення санкцій у рф швидкість відтворення та виробництва нової техніки зменшилася вдвічі, хоча вони й збільшили кількість змін до трьох на добу. Наразі вони заточені під підйом старої техніки, яка є на зберіганні", – зазначив експерт.

Білорусь також зняла майже всю свою стару техніку зі зберігання і передала її Росії. Навіть з огляду на це, вже у найближчі пів року у росії може повністю закінчитися військова техніка.

"Білоруси практично всю свою техніку вже передали росіянам. Вона чудово горить на рубежах нашої Батьківщини. Тому у найближчі пів року росіяни точно зіткнуться з повною відсутністю важкої техніки як такої", – сказав Світан.

Військовий експерт вважає, що в такому разі росія, швидше за все, звернеться до своїх нечисленних союзників за допомогою.

Нагадаємо, що відомий військовий, блогер і мандрівник Валерій Маркус вважає, що кінця війни в Україні може зовсім не бути.