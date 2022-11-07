Ганебне повернення: з нового провалу путінського флоту посміялися в мережі

Кораблі флоту росії йдуть додому, поки з них сміються в мережі

Туреччина так і не пропустила кораблі Тихоокеанського флоту росії, які ще на початку повномасштабної війни в Україні хотіли потрапити в Чорне море через Босфорську протоку. Судам, які простояли в очікуванні цілих дев’ять місяців, довелося попрямувати назад до Владивостока, так і не виконавши завдання — участь у нападі на нашу країну.

Як пише керівник Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, наразі ракетний крейсер "Варяг" та великий протичовновий корабель "Адмірал Трибуц" були помічені в Сінгапурській протоці на шляху до місця своєї постійної дислокації.

"Бачите літери Z та V на трубах? – це як у старому анекдоті: "Не знадобилося" І все через Туреччину з її протоками. Втомилися, ремонтуватися було ніде, екіпажі здичавіли", – пише Клименко.

Кораблі Росії повертаються до Владивостока

Опубліковані в мережі фотографії російських кораблів, що йдуть додому, викликали багато обговорень та гумору. Багато користувачів вважають, що z-флот взагалі має бути вдячний, що не отримав можливості приєднатися до крейсера "Москва".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Туреччини Ердоган заявив, що у канцлера Німеччини Шольца змінилася думка щодо путіна.