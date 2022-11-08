Пародія блогера на окупанта з гранатою обурила росіян: подробиці та відео

Багато росіян прийшли в шаленство через вчинок юного тік-токера

Із мобілізованих російських солдатів починають сміятися навіть співвітчизники. Величезного галасу в мережі вже наробила пародія на окупанта, який відбивається від гранат, скинутих з безпілотника ЗСУ, яку опублікував російський блогер Некоглай. За безневинний жарт хлопця планують перевірити представники прокуратури та Міністерства внутрішніх справ Росії.

Інформацію про інцидент повідомляє Telegram-канал 360tv, передає "Телеграф". На думку очільниці "Ліги безпечного інтернету" росії Катерини Мізуліної, відео Некоглая стало "глумом над подвигом солдата, який героїчно відбивався від атаки дронами".

Весь сир-бор розгорівся після того, як молодий і популярний у рф блогер поділився зі своїми підписниками розважальним відео. Під час зйомки він спародіював те, як один із російських окупантів, перебуваючи в траншеї на полі бою, намагається відкидати на далеку відстань боєприпаси, спущені на нього з БПЛА українськими військовослужбовцями.

Оригінальне відео з фронту

У своєму ролику Некоглай повторив позу солдата, але зйомка велася в приміщенні. Хлопець повзав на килимі, будучи в смішній перуці з ріжками і чомусь, що нагадує військове обмундирування. При цьому він не говорив нічого крамольного у бік армії росії, навпаки підкресливши силу духу військового, якого спародіював.

Пародія Некоглая на російського солдата

Це не врятувало його від невдоволення співвітчизників. Вже згадана Мізуліна взагалі удостоїла його гучного епітету "виродка-тіктокера", розкритикувавши подібний контент. Утім, попри весь негатив блогер все одно залишив відео у своєму профілі в Tik-Tok.

Порівняння відео та пародії

Наразі на нього чекає перевірка від правоохоронців та представників прокуратури. Багато особистих даних Некоглай добре приховує. Відомо лише, що його насправді звуть Микола, а своє дитинство він провів у Кишиневі. У досить молодому віці він втратив обох батьків, тому його вихованням займався старший брат. Свій вік хлопець також зберігає в таємниці, хоча у деяких інтерв’ю говорив, що йому вже виповнилося 21 рік.

Блогер Некоглай

Росіяни, до речі, у своїй більшості гнівно сприйняли пародію Некоглая на солдата окупаційної армії. Багато хто бажає блогеру смерті або ж вирушити на фронт самостійно, щоб "повторити подвиг".

Нагадаємо, що нещодавно росіяни засміяли одну з популярних інстаграмних блогерок Анастасію Миронову, яка обіцяла "померти, обіймаючись з березою", підтримуючи режим путіна, а потім втекла до ОАЕ.

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