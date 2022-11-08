Пародія блогера на окупанта з гранатою обурила росіян: подробиці та відео
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Багато росіян прийшли в шаленство через вчинок юного тік-токера
Із мобілізованих російських солдатів починають сміятися навіть співвітчизники. Величезного галасу в мережі вже наробила пародія на окупанта, який відбивається від гранат, скинутих з безпілотника ЗСУ, яку опублікував російський блогер Некоглай. За безневинний жарт хлопця планують перевірити представники прокуратури та Міністерства внутрішніх справ Росії.
Інформацію про інцидент повідомляє Telegram-канал 360tv, передає "Телеграф". На думку очільниці "Ліги безпечного інтернету" росії Катерини Мізуліної, відео Некоглая стало "глумом над подвигом солдата, який героїчно відбивався від атаки дронами".
Весь сир-бор розгорівся після того, як молодий і популярний у рф блогер поділився зі своїми підписниками розважальним відео. Під час зйомки він спародіював те, як один із російських окупантів, перебуваючи в траншеї на полі бою, намагається відкидати на далеку відстань боєприпаси, спущені на нього з БПЛА українськими військовослужбовцями.
У своєму ролику Некоглай повторив позу солдата, але зйомка велася в приміщенні. Хлопець повзав на килимі, будучи в смішній перуці з ріжками і чомусь, що нагадує військове обмундирування. При цьому він не говорив нічого крамольного у бік армії росії, навпаки підкресливши силу духу військового, якого спародіював.
Це не врятувало його від невдоволення співвітчизників. Вже згадана Мізуліна взагалі удостоїла його гучного епітету "виродка-тіктокера", розкритикувавши подібний контент. Утім, попри весь негатив блогер все одно залишив відео у своєму профілі в Tik-Tok.
Наразі на нього чекає перевірка від правоохоронців та представників прокуратури. Багато особистих даних Некоглай добре приховує. Відомо лише, що його насправді звуть Микола, а своє дитинство він провів у Кишиневі. У досить молодому віці він втратив обох батьків, тому його вихованням займався старший брат. Свій вік хлопець також зберігає в таємниці, хоча у деяких інтерв’ю говорив, що йому вже виповнилося 21 рік.
Росіяни, до речі, у своїй більшості гнівно сприйняли пародію Некоглая на солдата окупаційної армії. Багато хто бажає блогеру смерті або ж вирушити на фронт самостійно, щоб "повторити подвиг".
Нагадаємо, що нещодавно росіяни засміяли одну з популярних інстаграмних блогерок Анастасію Миронову, яка обіцяла "померти, обіймаючись з березою", підтримуючи режим путіна, а потім втекла до ОАЕ.
Також "Телеграф" розповідав, яку непривабливу правду про українську співачку Анну Асті розкрила одна з її давніх подруг Аліна Шаманська. Вона розкритикувала Асті за виїзд до росії після початку повномасштабної війни.