"путін перестав бути альфа-самцем": хто найбільше впливає на прийняття рішень у Кремлі

Російська політична верхівка наповнюється новими іменами, які сподіваються вигризти собі більше влади

Російський диктатор володимир путін попри свою серйозну ненависть до України та всього українського поступово здає позиції найзапеклішого борця за світле російське майбутнє. Його так звана "альфа-самцовість" значно знизилася після того, як ЗСУ впоралися з успішним контрнаступом на Харківщині, а остаточно підкосилася слідом за ухваленням рішення про часткову мобілізацію. Ексрадник голови МВС України Вадим Денисенко говорить, що саме з цієї причини путіна не можна називати людиною, яка одноосібно винна у всьому, що відбувається в нинішній війні.

Про це чиновник розповів в ефірі проєкту "Орестократія", ведучим якого є шеф-редактор видання OBOZREVATEL Орест Сохар. Денисенко наголошує: зараз Україні доводиться боротися з так званим "колективним путіним", складовими якого є кілька ключових персон.

Початково, на його думку, на рішення, ухвалені російським президентом, впливали микола патрушев, який очолює радбез росії, а також великий російський бізнесмен Юрій Ковальчук. Яскравим представником групи другого був кремлівський куратор внутрішньої політики Сергій Кирієнко.

При цьому сам путін не соромиться особисто розширювати цю групу. Денисенко каже, що зараз до неї входять і мер Москви Собянін, і російський прем’єр мішустін, і багато інших. Але особливу небезпеку становлять дві особи, чиї імена добре знайомі українцям.

"Паралельно з’являється нова, дуже голодна група — Кадирова-Пригожина. Вони ситуативні союзники. Їхнє ключове завдання — взяти під свій контроль Міноборони", — пояснює Вадим Денисенко.

Таким чином вони зможуть отримати ще більше влади, захопити під свій контроль Міноборони, а отже, великі фінансові потоки і фактично управління всією країною.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи зможе, на думку Денисенка, російський народ повстати проти путіна чи вони використовуватимуть інші методи для зміни влади в країні.