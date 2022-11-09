Пригожин сильно налякав російську еліту: чого бояться в москві

Еліти занепокоєнні нездатністю кремля захищати їх

Нещодавно засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, який посідає в росії доволі значну роль, висловився щодо російської еліти, яка недостатньо допомагає у війні з Україною. Тепер заможні росіяни побоюються проведення арештів і чисток.

Це сталося на тлі публікації в Telegram-каналі "Кепка Пригожина", який нібито пов'язують з самим Пригожиним. Він відповів на питання журналістів RT щодо того, як чинити з тими, хто ігнорує війну. Він розповів, що проти них мають застосовувати репресії.

"Причина у безкарності. Повинні бути включені важелі та механізми тотального "знищення" цих людей як бізнесменів. По відношенню до них терміново потрібні сталінські репресії", — відповів він.

Деякі російські чиновники і представники бізнесу в анонімному форматі розповіли про зростання занепокоєння, що виникає серед еліти. Про це повідомляє видання Bloomberg. Як зазначається, мова йде про багатих громадян росії, які не виявляють достатнього ентузіазму та підтримки військових дій в Україні. Вони переймаються через безпеку себе та своїх сімей.

Ці нападки Пригожина на військове керівництво рф та губернатора Санкт-Петербурга підкріплюють переживання еліти. Вони вважають, що кремль не бажає або не може захищати своїх.

"Оскільки офіційні особи Кремля тепер описують вторгнення в Україну як "народну війну", повертаючись до риторики Йосипа Сталіна під час Другої світової війни, деякі інсайдери навіть кажуть, що побоюються чисток і свавільних арештів як під час правління радянського диктатора", — пише видання.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, публіцист Андрій Піонтковський розповів, що засновник "Групи Вагнера" Євген Пригожин може допомогти Україні.