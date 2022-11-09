Російська опозиція грає на руку путіну — колумніст Bloomberg

Через слабкість російської опозиції путін сподівається на те, що заходу доведеться домовлятися з ним і це дасть можливість перегрупуватися

Російська опозиція розрізнена, зламана і не має реального плану припинення війни. Це лише грає на руку російському диктатору володимиру Путіну. Західні країни, а також великі світові економіки — Китай, Індія, близькосхідні монархії хочуть бачити реалістичний сценарій закінчення війни. Саме з цим пов’язано те, що США просувають ідею можливості переговорів із росією навіть якщо путін залишиться при владі.

Таку думку у статті для Bloomberg висловив Леонід Бершидський, колишній оглядач Bloomberg Opinion Europe та колумніст агентства. Він зазначає, що навіть перемога України на полі бою необов’язково означає зміну режиму, але зазначає, що багато хто погоджується з тим, що "падіння Путіна необхідне для припинення військових дій". Російська опозиція в різних країнах тим часом зайнята розробкою бачення росії після цієї поразки. На таке розуміння також є запит у західного суспільства, але реалістичний сценарій закінчення війни актуальніший.

Єдине у чому більш-менш згодна антипутинська опозиція — росію треба перетворити на парламентську демократію європейського типу без сильного президента. При цьому опозиція не об’єднується, багато її членів не виносять один одного і ставлять під сумнів компетентність.

"Ця складність — найсильніший козир Путіна", — зазначає колумніст, додаючи, що диктатор сподівається, що західні країни наважаться мати з ним справу, що дасть можливість перегрупуватися для нової атаки. "Нездатність російської опозиції запропонувати альтернативу, що заслуговує на довіру, замість теоретичних уявлень про краще майбутнє грає йому на руку", — додає Бершидський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ймовірність того, що Україна піде на переговори з росією, дуже мала. Але вплив США все ж таки є — український президент Володимир Зеленський в останньому зверненні не назвав умову усунення путіна від влади обов’язковою для переговорів.