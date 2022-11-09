Масштабний провал путіна: у Пентагоні розповіли, на скільки поменшало танків у рф

Вважається, що Україна зможе витримати цю війну, що не можна напевно сказати про росію

Для російської федерації повномасштабна війна з Україною обернулася не швидкою перемогою, а тяжкими боями, які вони тільки повільно програють. Вони втрачають свою техніку й особовий склад. Наразі вже відомо про те, що росіяни втратили половину своїх основних бойових танків у війні проти України та використали більшу частину високоточної зброї.

Про це заявив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль у коментарі виданню CNN. За його словами, рф зазнала десятків тисяч втрат з початку війни в лютому, що "на порядки" більше, ніж Радянський Союз в Афганістані.

"путін зазнав невдачі… росія вийде з цієї війни слабшою, ніж вона була", — заявив Каль журналістам.

Колін Каль зазначив, що "путін пішов на цю війну, намагаючись знищити Україну як незалежну, суверенну демократичну країну", але "він зазнав невдачі, і це не зміниться". Він підкреслив, що Україна зможе витримати.

"Вони, ймовірно, втратили половину своїх основних бойових танків у всій російській армії… Понад 80% їх сухопутних військ загрузли в Україні. Вони витратили більшість своїх високоточних боєприпасів, а санкції та експортний контроль дуже ускладнять їм відновлення своєї армії до того, як це було до війни", — розповів Каль.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, військовий експерт Олег Жданов розповів, яким буде просування Збройних сил України в листопаді на тлі наближення морозів.