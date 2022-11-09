У росії проведуть нові випробування ядерної зброї - ЗМІ

Минулого місяця вже були випробування ядерних боєголовок

Президент російської федерації володимир путін готується до випробування ядерної ракети Сатана-2. Це буде вже не перше таке випробування зброї масового ураження за останній час. При цьому виготовляти нову партію цих ракет почали не так давно.

Про це повідомляє британський таблоїд Daily Express. Як зазначається, ракета здатна нести понад десять боєголовок зі швидкістю 16 тисяч миль на годину і має здатність завдати удару по Великобританії за 6 хвилин.

"Після першого випробування путін сказав, що ракета "змусить замислитися" ворогів росії. Дмитро Рогозін у травні повідомив, що майже 50 ракет "Сатана-2" перебувають у масовому виробництві і скоро будуть готові", — йдеться в повідомленні видання.

Вони також пишуть, що український президент Володимир Зеленський уже каже, що відкритий до мирних переговорів із москвою. Він пом'якшив свою минулу позицію про відмову від переговорів, поки путін при владі. Проте умови України на початок діалогу не змінилися.

"Зеленський повторив, що його умови для діалогу — це повернення всіх окупованих земель України, компенсація збитків, завданих війною, та притягнення до відповідальності за військові злочини", — повідомляє видання.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Сі Цзіньпін у розмові з Шольцем зробив неприємну для путіна заяву щодо застосування ядерної зброї — російський диктатор втрачає останнії друзів.