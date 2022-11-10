"Дійдуть до москви за 7-8 годин": у росії панікують через наступ ЗСУ

Іщенко зробив гучний прогноз після спостережень за успіхами української армії на фронті

Після переполоху росіян у мережі на тлі новин про відведення сил зс рф від Херсону російський політолог Ростислав Іщенко "порадував" співгромадян своїм прогнозом. Він не заперечує, що Збройні сили України мають можливість продовжити наступ аж до російської столиці.

Цитує слова Іщенка, який народився і жив у Києві та виїхав з України до рф у 2014 році, Телеграм-канал BRIEF. Політолог заявив, що нібито ЗСУ можуть скористатися ситуацією та створити угруповання у 20-30 тисяч осіб, щоб почати рухатися у напрямку москви.

Іщенко вважає, що ефект раптовості може дозволити бійцям лише за одну ніч зайти одразу до чотирьох російських міст — Білгорода, Курська, Орела або Брянська.

"За 7-8 годин колона військової техніки, якщо вона перетне кордон у районі Глухова, дійде до столиці при швидкості 70 кілометрів на годину. Частини ЗСУ можуть навіть перерізати кілька стратегічних шосе — від смоленського до рязанського, після чого вийти до МКАДу і навіть проскочити до кремля", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські пропагандисти з кожним разом вигадують дедалі більш "креативні" фейки. Після "жахів" про бойових комарів у росії заговорили про нову загрозу у вигляді українських мишей.

Як повідомлялося раніше, Тарас Чмут розповів про проєкт "бавовна в москві", який анонсував благодійний фонд "Повернися живим" спільно з ГУР МО.