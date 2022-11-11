пєсков розвеселив новою заявою щодо Херсона

Путінський поплічник наголошує, що відхід окупантів з міста не змінює статус анексованої території

Після ганебної втечі окупантів з українського Херсона, росія абсурдно прокоментувала "відхід" своєї армії, а також ймовірність проведення переговорів і подальше завершення "спецоперації".

Зокрема, речник російського президента дмитро пєсков заявив, що Херсонщина й надалі залишається суб'єктом російської федерації, адже цей статус за нею було закріплено раніше і жодних змін щодо цього не планується.

Що стосується рішення міноборони росії стосовно наказу про відступ з українського міста, то путінський поплічник додав, що йому більше немає чого сказати і додати на цю тему.

"Тут за якимись розширеними коментарями я попрошу звертатися до міністерства оборони", — пояснив він.

Під час коментарів щодо подальшого ходу війни, то за словами пєскова, росія може завершити так звану "спеціальну військову операцію" виключно після досягнення її мети.

Водночас він додав, що досягнення цих цілей залежить і від переговорного процесу, проте вони наразі не можуть бути відновлені через категорично позицію української сторони.

Речник володимира путіна запевнив, що кремль і надалі вважає Херсонську область частиною росії і не вважає, що відступ з обласного центру принизливим.

"З приводу відступу з Херсона це до міністерства оборони, оскільки рішення про залишення міста було ухвалено міністром оборони сергієм шойгу на підставі доповіді генерала армії сергія суровікіна. рф не шкодує, що прийняла Херсонську область до свого складу", — підсумував пєсков.

Раніше "Телеграф" повідомляв, речник путіна міг особисто відвідувати тимчасово окуповані території Луганщини, де навчаються пропагандисти.

Також нагадаємо позицію пєскова щодо "зернової угоди" без участі росії.