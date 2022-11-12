Скандальний російський чиновник хоче використати проти України "експериментальну зброю": про що йдеться

Чиновник розповів, що з ним працюють фахівці "Роскосмосу" та "Ростеху"

У росії задумалися про застосування проти України такої собі "експериментальної зброї", яка з тих чи інших причин не пішла в серію.

Як повідомляють російські ЗМІ, про це заявив колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, який бере участь у війні проти України як голова інспекторської групи "Царські вовки".

За його словами, його група запропонувала розробникам пустити в дію "перспективну зброю та військові комплекси", які не були прийняті на озброєння російської армії.

Рогозін нагадав, що протягом шести років працював у російському уряді та в курсі наявності нових розробок у сфері військової промисловості, а також про те, що частина з них не пішла до серії.

"Ці колективи (розробників, — ред.) існують, і для них ми зараз даємо можливість застосувати їхні засоби", — сказав він.

За його словами, наразі з його групою працюють фахівці з "Ростеху" і "Роскосмосу", проте дві третини всіх колективів, що співпрацюють з ними, є приватними компаніями.

Як повідомлялося раніше, Рогозіна звільнили з посади голови "Роскосмосу" у липні 2022 року. Наразі він очолює групу "Царські вовки", яка, за його словами, складається з добровольців і надає військово-технічну підтримку бойовиків угруповань "днр" і "лнр". При цьому залишається незрозумілим, яким чином ця група пов’язана з російською армією і чи вона входить до її структури.

Нагадаємо, у квітні 2022 року Рогозін погрожував Заходу припинити спільну співпрацю на Міжнародній космічній станції, а до цього відзначався інтернет-війнами з американським винахідником Ілоном Маском.