Чи дійсно гіперзвукова? Що відомо про ракету "Циркон", яку замовили для армії рф

"Циркон" називають "непереможною" зброєю російського війська, але правдивість таких заяв може бути перебільшена.

Росіяни застосовують різні види озброєнь у війні проти України, включаючи смертоносні гіперзвукові ракети. Крім вже стали звичними "Кинджалів" є в росії ще одна технологія — хвалений "Циркон". Десятки таких снарядів, згідно з даними росЗМІ, були замовлені окупаційній армії у російської промисловості, виконати замовлення планують упродовж 2023 року.

"Телеграф" вирішив розповісти, що це за озброєння, чим небезпечне і чи справді воно таке страшне, як його намагається виставити для всього світу кремлівська пропаганда. У своєму матеріалі ми спираємося на дані з відкритих джерел, а також аналіз колег з "УНІАН".

Для початку зазначимо, що 12 листопада багато російських медіа розтиражували новину про замовлення керівництвом армії рф нової партії "Цирконів" у місцевих виробників. Загалом нібито планується виготовити "кілька десятків" снарядів, а закінчити цю роботу мають на протязі 2023 року.

Раніше ж гучні заяви про "Циркони" йшли від самого диктатора володимира путіна, який влітку обіцяв, що російський флот обов’язково отримає це озброєння. При цьому використовувалася улюблена платівка пропагандистів — про те, що ракети "не мають аналогів у всьому світі". Але чи так це?

Що відомо про "Циркон"?

В офіційних заявах міноборони рф "Циркон" фігурує, як гіперзвукова ракета. Вважається, що вона здатна вражати ціль на відстані до 1000 км, розвиваючи швидкість близько 9 Маха (у перекладі людський — до 3 км/сек). Спочатку зазначалося, що ця розробка призначена для використання виключно на флоті — як надводними кораблями, так і підводними човнами. Проте, останнім часом росіяни заговорили про виробництво наземних пускових установок для "Цирконів".

Інфографіка про "Циркон"

Спочатку заявлено, що подібні снаряди несуть бойовий заряд вагою від 300 до 400 кг, що є дуже небезпечним для передбачуваних цілей ракет. При цьому він здатний утримувати ядерні частки, що підвищує його небезпеку. Проте інші габарити "Циркона" дуже обмежені, адже наразі використовують при пуску ті ж контейнери, що й російські протикорабельні "Онікси". Характеристики останніх утричі гірші, що змушує сумніватися в ефективності "Цирконів", яким необхідно при пуску розвивати набагато більшу швидкість, аніж "попередникам".

В чому проблема?

Для того, щоб теоретичні дані про дальність та ефективність поразки мети, заявлені для "Циркона", застосовувалися на практиці, росіянам потрібно було освоїти нові технології, пов’язані з гіперзвуком. Це і нюанси оформлення двигунів ракети і сплав, з якого виготовляється корпус снаряда. За тієї швидкості, яку нібито здатний розвивати "Циркон", матеріали для звичайних ракет під час розробки не підходять — інакше ракета згорить під час польоту.

Фахівці розглядають два варіанти, як "Циркон" можуть наводити на ціль. У першому варіанті — практично ніяк. Тобто ракета "отримує" у систему певні дані, а далі летить за інерцією. Якщо це правда, то снаряди мають величезне відхилення від запланованої мети, хоча й завдають значних руйнувань.

3М22 Циркон

У другому варіанті допускається, що "Циркон" все ж не є повноцінною звуковою ракетою. Тоді виходить, що снаряд обладнаний покращеним твердопаливним двигуном, який здатний допомогти йому розігнатися до заявленої швидкості 9 Маха. Радіолокаційна головка ракети починає вишукувати мету вже при зниженні і, відповідно, скиданні швидкості.

Другу версію підтверджують і нечисленні відео учбових випробувань "Цирконів". Адже якби снаряд справді був настільки швидким, як про це заявляють росіяни, камера не змогла б повноцінно зафіксувати його політ, щоби показати при подальшій пропаганді. Таким чином хвалений "Циркон" може бути жертвою чергового російського міфу про "непереможність" окупаційної армії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про зенітно-ракетний комплекс Aspide, який Україні для оборони передає Іспанія. За допомогою такого озброєння ми можемо покращити нашу систему ППО.

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