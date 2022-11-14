росія зробила заяву щодо переговорів з Україною: "Потрібно враховувати ситуацію"
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У відомстві наголосили, що українській стороні потрібно "враховувати ситуацію на землі"
російська федерація не буде приймати попередніх умов щодо України, в тому числі й вимоги виведення окупаційних військ з українських територій на кордони 2014 року.
Про це у понеділок, 14 листопада, заявили у російському міністерстві закордонних справ, наголосивши, що українська сторона першочергово повинна враховувати у діалозі ситуацію на землі. Зокрема, заступник глави відомства олександр грушко зазначив, що раніше президент рф володимир путін вже неодноразово заявляв, що російська сторона до переговорів готова, проте не з урахуванням вимог Києва.
Він також заявив, що рф не спостерігає жодних дипломатичних зусиль Франції та Австрії для переговорів із Україною, це просто риторика.
"росія не приймає попередніх умов щодо України, у тому числі вимоги вивести війська, у діалозі потрібно враховувати ситуацію на землі", — сказав грушко.
Варто нагадати, що кількома днями раніше заступник глави міністерства закордонних справ рф сергій рябков заявив, що кремль нібито відкритий до діалогу з Києвом без попередніх умов. Водночас речниця мзс рф речниця марія захарова повідомляла, що москва відкрита до обговорення з Україною можливостей мирного завершення "конфлікту".
Також "Телеграф" писав, що Володимир Зеленський нібито пом'якшив позицію щодо переговорів з росією.