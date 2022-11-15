Стало відомо, які виплати обіцяють росіянам

У росії призваних у рамках часткової мобілізації військовослужбовців вирішили заохочувати по-новому. Тепер окупанти нібито отримуватимуть грошове заохочення за знищення української бойової техніки. Варто відзначити, що раніше прокремлівська влада свої обіцянки щодо грошових виплат солдатам, а також родичам загиблих вояк, не дуже дотримувала.

Як повідомляють російські ЗМІ, що відтепер мобілізовані росіяни отримуватимуть пристойні гроші за знищену техніку Збройних українських сил, а саме: за збитий літак окупантам обіцяно 300 000 рублів, понівечений український вертоліт — 200 000 рублів, безпілотник ЗСУ — 50 000 рублів.

Великогабаритна техніка, зокрема підбитий танк обійдеться у 100 000 рублів, за от нищені БТР, БМП і БМД, самохідні гармати, системи С-300, Бук, Тор, Оса або бойові машини РЗСО українців — по 50 000 рублів.

Виплати також "можливі" окремим військовим, які найбільш відзначилися, за знищення українського особового складу або вирішення інших завдань, передає телеканал, вказуючи, що таке грошове заохочення в цьому випадку може становити до 100 тисяч рублів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як міністр оборони росії сергій шойгу під час свого чергового звіту розповів, що за два місяці з дня оголошення часткової мобілізації у рф вдалося мобілізувати 300 тисяч осіб.