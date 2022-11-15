Російська сторона знову звинуватила Київ у небажанні повертатися до переговорів

Голова міністерства закордонних справ росії сергій лавров, який прибув на саміт "Великої двадцятки" до Індонезії у футболці, принт на якій нагадував український тризуб, заявив, що українська сторона зриває переговори з рф.

Як у вівторок, 15 листопада, пишуть росЗМІ, про це пропутінський політик сказав під час пресконференції з журналістами, зазначивши, що під час саміту G20 йому вдалося провести короткі бесіди з президентом Франції Емануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Під часом діалогу з представниками країн, які з перших днів повномасштабної війни систематично висловлюються на підтримку України, лавров заявив, що Київ не тільки блокує, а й зриває ймовірність повернення до переговорного процесу з росією. Своєю чергою французький лідер підтвердив свої плани продовжувати контакти з володимиром путіним, аби знайти шляхи врегулювати військового конфлікту.

Крім того, лавров вчергове наголосив, що російська сторона від переговорів з Україною ніколи не відмовлялася

"З виступу Зеленського на G20 висновок: жодних порад Заходу про переговори з рф він не слухає, його риторика була русофобська, агресивна", — сказав путінський поплічник.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірність повернення до переговорів із росіянами. Український гарант заявив, що готовий розпочати діалог з росіянами, проте виключно за умови дотримання умов Києва.