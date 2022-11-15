Мови не йде: пєсков нахабно відмахнувся від репарацій і пригрозив Україні

пєсков виступив із новими заявами про війну

Прес-секретар путіна дмитро пєсков, який раніше не зміг виразно відреагувати на приїзд Зеленського до Херсона, вибухнув цілою низкою гучних заяв з приводу війни в Україні, репарацій та Херсона.

Як передають російські ЗМІ, пєсков заявив, що війна в Україні і надалі продовжуватиметься, оскільки наша країна, за його словами, не хоче переговорів.

"Ми констатуємо головне — що позиція і де-факто, і де-юре української сторони, яка неодноразово викладалася президентом Зеленським, говорить про те, що Україна і де-факто, і де-юре не може і не хоче вести переговори, відповідно, Цілі Росії будуть здійснюватися за допомогою продовження спеціальної військової операції", — цитує видання прес-секретаря путіну.

Також у москві прокоментували резолюцію ГА ООН про репарації України та назвали її "формалізацією пограбування" золотовалютних резервів росії.

"Звичайно, організатори цього процесу намагаються завершити грабіж наших ЗВР, які були абсолютно незаконним чином заблоковані. Рішення це не є юридично зобов’язуючим, так ми до нього й ставитимемося. Категорично проти цього. росія буде робити все, що можливо для недопущення вилучення заморожених російських" активів", — заявив пєсков.

На питання щодо відновлення пошкодженої під час війни інфраструктури України він відповів таким чином:

"Відновлення інфраструктури на нових територіях росії вже ведеться, про фінансування москвою таких робіт в Україні не йдеться", — повідомив пєсков.

Крім того, пісків спростував інформацію, яка раніше з’являлася в ЗМІ про те, що після втрати контролю окупантами над Херсоном адміністративний центр області буде перенесений в інше місто.

"Рішень про те, щоб перестати вважати Херсон адміністративним центром Херсонської області після відведення військ, не ухвалювалося", — пєсков.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путін підписав новий указ для окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Також ми повідомляли про те, що у москві відреагували на слова Зеленського з приводу переговорів.