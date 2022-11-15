путін знову почав пояснювати, навіщо напав на Україну: про Херсон уже й не згадує

путін заявив, що деякі держави нібито намагаються роз’єднати, позбавити орієнтирів та послабити росію

Президент росії володимир заявив, що низка країн намагається розгойдати суверенітет рф та домогтися її ослаблення, такий сценарій, на його думку, вже був застосований в Україні та інших країнах.

Таку думку глава російської федерації висловив на засіданні російського організаційного комітету "Перемога", де він виступав у режимі відеозв’язку.

"Спроби низки держав переписати історію стають агресивнішими та, за великим рахунком, мають очевидну мету щодо нашого суспільства — роз’єднати, позбавити нас орієнтирів, зрештою послабити росію та розгойдати її суверенітет", — сказав путін.

За його словами, розгойдування держав починається зі спотворення історії, насадження міфів та розмивання цінностей. Він також заявив, що такий сценарій уже був обкатаний у низці інших країн, у тому числі й в Україні.

"Були спроби вчинити так і з нашою країною. Але ми вчасно і досить твердо, щоб відстояти свої інтереси, поставили їм заслін. Основою нашої національної ідентичності були та залишаються наступність поколінь, вірність традиціям та високі духовно-моральні орієнтири", — додав президент росії.

Варто зазначити, що про "розгойдування суверенітету" путін заговорив після відступу російських військ з Херсона, який після псевдореферендумів був включений до складу росії. Однак у своїй промові путін не згадав ситуацію з Херсоном.

Також путін зазначив, що в росії мають намір присвоїти звання "Місто військової слави" "новим" містам. Йдеться про Мелітополь і Маріуполь, Горлівку та Луганськ, які зараз тимчасово перебувають під російською окупацією.

Нагадаємо, що путін підписав новий указ щодо Херсонської області.