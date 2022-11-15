"Гасіть світло!": скривджений медведєв розповів про "помсту" Україні за резолюцію ООН

росія ракетами відповіла на незручну для неї резолюцію ГА ООН

Масований ракетний удар росії по Україні у вівторок, 15 листопада, є своєрідною помстою і відповіддю рф на прийняту напередодні в Генасамблеї ООН резолюцію про "репарації" Україні.

По суті про це заявив заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв, який назвав підстави для резолюції "висмоканими ворожими країнами з відомого місця".

"Загалом це сумно: ООН ухвалила такі беззаконні рішення, що просто гасіть світло. І світло гасять. Наступного дня…", — написав медведєв.

Говорячи про резолюцію ГА ООН, то заступник голови радбезу росії заявив, що в рф "не залишиться вибору" і у відповідь кремль безповоротно конфіскуватиме кошти та майно закордонних приватних інвесторів.

За словами російського чиновника, у росії перебуває активів закордонних інвесторів на суму понад 300 млрд доларів: у цю суму входять іноземні кредити, заощадження та інші цінності. Цього, за словами медведєва, вистачить, щоб компенсувати "вкрадене у росії".

Нагадаємо, що Генасамблея ООН дала Україні право вимагати репарації за завдану шкоду, прийнявши відповідну Резолюцію 14 листопада. Документ підтримали 94 країни, а проти виступили лише 14, ще 73 вирішили утриматися.

Зазначимо, що внаслідок ракетної атаки по Україні 15 листопада пошкодження зазнали 15 об’єктів енергетичної інфраструктури, через що мільйони українців залишилися без світла.