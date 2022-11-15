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"Гасіть світло!": скривджений медведєв розповів про "помсту" Україні за резолюцію ООН

Автор
Інна Сватенко
Дата публікації
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Автор
дмитро медведєв Новина оновлена 15 листопада 2022, 20:43
дмитро медведєв

росія ракетами відповіла на незручну для неї резолюцію ГА ООН

Масований ракетний удар росії по Україні у вівторок, 15 листопада, є своєрідною помстою і відповіддю рф на прийняту напередодні в Генасамблеї ООН резолюцію про "репарації" Україні.

По суті про це заявив заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв, який назвав підстави для резолюції "висмоканими ворожими країнами з відомого місця".

"Загалом це сумно: ООН ухвалила такі беззаконні рішення, що просто гасіть світло. І світло гасять. Наступного дня…", — написав медведєв.

Говорячи про резолюцію ГА ООН, то заступник голови радбезу росії заявив, що в рф "не залишиться вибору" і у відповідь кремль безповоротно конфіскуватиме кошти та майно закордонних приватних інвесторів.

За словами російського чиновника, у росії перебуває активів закордонних інвесторів на суму понад 300 млрд доларів: у цю суму входять іноземні кредити, заощадження та інші цінності. Цього, за словами медведєва, вистачить, щоб компенсувати "вкрадене у росії".

Нагадаємо, що Генасамблея ООН дала Україні право вимагати репарації за завдану шкоду, прийнявши відповідну Резолюцію 14 листопада. Документ підтримали 94 країни, а проти виступили лише 14, ще 73 вирішили утриматися.

Зазначимо, що внаслідок ракетної атаки по Україні 15 листопада пошкодження зазнали 15 об’єктів енергетичної інфраструктури, через що мільйони українців залишилися без світла.

Теги:
#Україна #Дмитро Медведєв #Росія #ООН #Війна #Резолюція #Ракетний обстріл