Ввели квоту: в росії знайшли, де брати нових "вагнерівців" для війни в Україні

Неподалік кордону України в рф активно вербують заводчан

Багато приводів уже вигадали в росії, щоб мотивувати людей йти воювати за імперські амбіції влади в Україну, — тепер у Білгородській області запровадили квоту, за якою вербують заводчан до приватної військової компанії "Вагнера".

Про це зранку у п’ятницю, 18 листопада, розповіли у Генеральному штабі Збройних сил України.

Зазначається, що активне вербування почалося на Оскольському електрометалургійному комбінаті в Білгородській області росії — звідти трохи більше 150 кілометрів до кордону України.

Оскольський електрометалургійний комбінат на карті Білгородської області

Так, на базі ПВК "Вагнера" проводять військові збори тривалістю 30 днів, у яких мають брати участь партії по 25% співробітників комбінату, — після зборів їм пропонують підписати контракт із "Вагнером".

Варто зауважити, що ПВК "Вагнера" вже довгий час задіяна у війні проти українців, але останнім часом потрапила у скандал, на тлі якого може зменшитися кількість охочих поповнити її лави.

Так, раніше 55-річний "вагнерівець" Євген Нужин зрадив ПВК і перейшов на бік України, після чого його стратили на камеру, а відео розправи поширили пов’язані з "Вагнером" канали.

Як повідомляв "Телеграф", Україна відпустила полоненого Нужина за його власним бажанням у росію, і там його і вбили.