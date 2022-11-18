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Ввели квоту: в росії знайшли, де брати нових "вагнерівців" для війни в Україні

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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У Білгородській області до ПВК "Вагнера" долучають працівників комбінату Новина оновлена 18 листопада 2022, 07:23
У Білгородській області до ПВК "Вагнера" долучають працівників комбінату

Неподалік кордону України в рф активно вербують заводчан

Багато приводів уже вигадали в росії, щоб мотивувати людей йти воювати за імперські амбіції влади в Україну, — тепер у Білгородській області запровадили квоту, за якою вербують заводчан до приватної військової компанії "Вагнера".

Про це зранку у п’ятницю, 18 листопада, розповіли у Генеральному штабі Збройних сил України.

Зазначається, що активне вербування почалося на Оскольському електрометалургійному комбінаті в Білгородській області росії — звідти трохи більше 150 кілометрів до кордону України.

Оскольський електрометалургійний комбінат на карті Білгородської області
Оскольський електрометалургійний комбінат на карті Білгородської області

Так, на базі ПВК "Вагнера" проводять військові збори тривалістю 30 днів, у яких мають брати участь партії по 25% співробітників комбінату, — після зборів їм пропонують підписати контракт із "Вагнером".

Варто зауважити, що ПВК "Вагнера" вже довгий час задіяна у війні проти українців, але останнім часом потрапила у скандал, на тлі якого може зменшитися кількість охочих поповнити її лави.

Так, раніше 55-річний "вагнерівець" Євген Нужин зрадив ПВК і перейшов на бік України, після чого його стратили на камеру, а відео розправи поширили пов’язані з "Вагнером" канали.

Як повідомляв "Телеграф", Україна відпустила полоненого Нужина за його власним бажанням у росію, і там його і вбили.

Теги:
#Росія #Військові #Найманці #ПВК Вагнера