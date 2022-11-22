путіну запропонували "мирний договір"? У кремлі відреагували на гучні повідомлення ЗМІ

У "договоры" йшлося про повернення українських територій, включаючи Донбас.

Питання переговорів України та росії досі залишається відкритим та активно обговорюваним ЗМІ. У вівторок, 22 листопада, "Українська правда", посилаючись на співрозмовників у колах спецслужб США, опублікувала матеріал, в якому йдеться, що перед самітом G20 президент росії володимир путін отримав варіант можливої "угоди" від однієї з країн-посередниць.

У тексті "договору" говорилося, що окуповані та вже анексовані території півдня та сходу України, включаючи Донбас, мають повернутися до складу України. Питання Криму пропонувалося винести "за дужки", оскільки в рф вважають півострів основою так званої "спадщини путіна".

Угода передбачала припинення будь-яких розмов про статус Криму та вступ України до НАТО на сім років.

За інформацією ЗМІ, росії пропонувалося зробити перший крок — припинити ракетні обстріли інфраструктури, щоб, як кажуть, показати "серйозність намірів". Однак удар по українській енергетиці, який рф завдала на другий день саміту, показав, що запропонований проект "мирної угоди" кремлю не сподобався.

Варто зазначити, що перш ніж УП опублікувала цей матеріал про передачу путіну "угоди", говорив російський опозиційний Telegram-канал, який пов’язують із Валерієм Солов’єм, який спеціалізується на "таємницях кремля".

Реакція офіційних представників влади росії на інформацію про "угоду" виявилася передбачуваною. Спікер путіна пєсков, на питання про передачу "мирних пропозицій" його керівнику відповів: "Ні!", спростувавши інформацію про те, що "угода" взагалі існувала.

Раніше ми писали, чому з росією не варто укладати жодних угод і хто може виграти від компромісів.