Шість разів ухилився від HIMARS: російський губернатор насмішив соцмережі розповіддю про поїздку на Донбас

Губернатор доставляв військовий вантаж для російських окупантів на Донбасі

Глава республіки Комі Володимир Уйба розповів історію про те, як ледь не загинув під час відрядження на Донбасі, чим насмішив користувачів соцмереж. За його словами, під час поїздки він шість разів ухилився від ударів артилерійської системи HIMARS. Нагадаємо, що Комі входить до складу російської федерації, яка продовжує акти агресії проти України.

Губернатор розповів, що він побував у тимчасово окупованій Кремінній (місто в Сєвєродонецькому районі Луганської області), куди доставляв обмундирування та продовольство для військовослужбовців-окупантів. У цей час по колоні нібито відкривали вогонь.

"Кремінна — це інша історія. Там точаться активні бої. Ми вчора, поки переміщалися, по нас шість разів ударили хаймарсами", — заявив Уйба на зустрічі з сім’ями учасників СВО.

За словами Уйби, в колоні було два автобуси з вантажем і два джипи.

Реакція соцмереж на розповідь російського губернатора не забарилася. Публікація росЗМІ про поїздку Уйби насмішила користувачів Twitter:

Нагадаємо, що нещодавно соцмережі сміялися ще над однією "клоунадою" в росії. Йшлося про президента країни-агресора володимира путіна, який, не знайшовши важливіших занять, вирішив прийняти участь у відкритті репродукторію індички в Тюменській області.

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