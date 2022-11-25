"Велич настала": російського міністра підняли на сміх за слова про суверенітет

Країна-агресор все сильніше скочується в загальну ізоляцію, але намагається "тримати особу"

Російські політики продовжують дотримуватися кремлівської політики щодо виходу іноземних підприємств із ринку, вишукуючи у цьому плюси. Так, керівник мінцифри рф Максут Шадаєв переконаний, що росія отримала "цифровий суверенітет", адже більшість IT-підприємств з інших країн відмовилися від співпраці. Подібна риторика чиновника досить дивує на тлі того, що Захід лише посилює тиск на рф і намагається максимально ізолювати її від зовнішнього світу.

Заяву російського чиновника цитують росЗМІ, проте на неї вже звернули увагу й інші користувачі мережі. Позиція Шадаєва багатьом видається смішною, адже він намагається видавати бажане за дійсне.

"Суверенітет цифровий — ми його вже досягли, адже іноземні компанії пішли з ринку, — стверджує російський міністр. — Ми тепер надані самі собі".

Ці слова були висловлені Максутом Шадаєвим з усмішкою, ніби він справді вірить, що в нинішній ситуації можна знайти позитивні наслідки.

Звичайно ж, більшість користувачів мережі відразу почали жартувати над "російською величчю", яка народжується виключно зі світової ізоляції.

Раніше "Телеграф" розповідав, як на росіян впливає ізоляція щодо відсутності альтернативних ЗМІ та посилення прокремлівської пропаганди.

Крім цього, ми писали, які знамениті західні компанії продовжують працювати в росії, тим самим спонсоруючи війну в Україні.