Зустрічати 2023 рік москвичі будуть із ілюмінацією, яка нагадує про війну та вбивства

Поки одні росіяни займаються вигадкою чергових шалених фейків про ЗСУ, інші працюють над впровадженням пропаганди війни навіть у світлі свята. Так, до новорічних заходів Москву планують прикрасити ілюмінацією із забороненою в Україні символікою у вигляді букв Z та V, а також іншими військовими символами.

На це звернули увагу Twitter-користувачі Пі**єцкотёнку та IanMatveev, передає "Телеграф". Знімки проєктів майбутніх прикрас були опубліковані муніципальною владою у відкритому доступі, через що тема отримала гаряче обговорення.

Попередньо новорічно-військову ілюмінацію планують встановити як мінімум на ВДНГ — біля спеціального павільйону "росія. Моя історія", поблизу історичного музею на площі Революції та у парку Заряддя.

Виглядає це досить убого

Розробники прикрас поєднали частково радянську символіку (у вигляді червоної зірки) та нинішні символи, якими користуються окупанти в Україні. Також буде задіяний хештег "МиРазом", який придумали на честь незаконного "приєднання" деяких окупованих українських територій до рф.

Подібну вбогість не змогли обійти стороною чимало користувачів мережі. Вони відверто потішаються над задумом росіян і висловлюють своє ставлення до такого "святкування".

Втім, не скрізь окупантська символіка війни перебуває у пошані. "Телеграф" показував знімки, що говорять, того, як до таких проявів "руского міра" ставляться жителі деокупованого Херсона.