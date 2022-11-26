лавров шокував новою заявою щодо українців

Попри низку суттєвих невдач, російська сторона й надалі продовжує гнути свою криваву лінію щодо питань по Україні

Очільник міністерства закордонних справ рф сергій лавров, який останнім часом заговорив про ймовірність повернення до мирних переговорів з Україною, виступив із новою абсурдною заявою.

Зокрема, путінський поплічник повідомив, що головною метою російської федерації є звільнення українського народу від "неонацистських" правителів.

"Вони (українці — ред. редакцією) заслуговують на дружбу поруч із їх слов'янськими братами", — наголосив лавров.

Варто нагадати, що напередодні ще один кремлівський представник дмитро пєсков виступив із заявою про те, що, шляхом переговорів із Києвом росія хоче досягти усіх поставлених цілей своєї так званої "військової спецоперації" в Україні.

"росія хоче досягти своєї мети, і вона їх досягне", — сказав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як прессекретар кремля дмитро пєсков вибухнув цілою низкою гучних заяв з приводу війни в Україні, репарацій та Херсона, чітко давши зрозуміти, що рф за скоєне відповідати не збирається та своєї відповідальності заскоєне точно не вбачає.