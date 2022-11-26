Росіяни частіше почали йти на обмін полоненими: аналітики США назвали причину

Росіян хочуть заспокоїти поверненням своїх земляків на тлі невдач на фронті

Кремль все частіше проводить обміни військовополоненими, щоб знизити хвилю обурення "простих росіян" через тотальні невдачі армії рф на фронті.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW). Американські аналітики припускають, що таким чином росіяни хочуть вгамувати хвилю невдоволення в інформаційному просторі.

"Частота обміну військовополоненими протягом останніх кількох днів сама по собі є переломом — Міноборони росії було помітно стриманим у проведенні таких обмінів і зіткнулося зі значною критикою через очевидну відсутність уваги до російських військовополонених протягом останніх місяців", — зазначили аналітики.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про три обміни полоненими за період із 23 по 25 листопада. Так, 23 листопада обміняли 35 російських полонених на 35 українських полонених, 24 листопада сторони обмінялися 50 військовополоненими, а 25 листопада пройшов обмін у форматі 9 на 9.

Раніше "Телеграф" писав про те, що справді могло стати поштовхом для масштабного обміну військовополоненими, коли 215 українських воїнів, зокрема командири оборони Маріуполя, повернулися на Батьківщину. росії ж повернули 55 людей. Серед них і скандальний український нардеп Віктор Медведчук.

З полону разом із захисниками Азовсталі повернулися також 10 іноземних добровольців, серед яких Ейден Аслін, Шон Піннер та Брагім Саадун, напередодні засуджені "судом" терористичного угрупування "днр" до страти.

У понеділок, 17 жовтня, відбувся масштабний обмін полоненими, в рамках якого вдалося звільнити 108 українок. Це був перший повністю жіночий обмін.