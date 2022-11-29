У росії обговорювали можливість застосувати ядерну зброю проти України: що дізналися ЗМІ з листів агента ФСБ

Застосування ядерної зброї проти України буде демонстрацією слабкості

Навесні після того, як російська армія зазнавала невдач, у росії обговорювалося застосування ядерної зброї проти України. Такі розмови доводять електронні листи, надіслані агентом ФСБ російському правозахиснику Володимиру Осєчкіну.

Інформацію про це опублікували у Newsweek. Листи були датовані 17 та 21 березня та 12 квітня. У них, зокрема, згадується думка, що використання тактичної ядерної зброї принизило б росію в очах інших країн.

"Такий потужний аргумент на користь локального конфлікту продемонстрував би військову слабкість, яку не зміг би подолати навіть військовий успіх", — цитує Newsweek слова з листа агента ФСБ. У листі від 12 квітня висловлювалася думка, що використання ядерної зброї може застосовуватися як залякування заходу та у війні з Україною "нічого не дасть". Обговорення проходило без президента, за участю членів ФСБ та генералів Росії.

Також інформатор припустив, що якщо російський диктатор Володимир Путін віддасть такий наказ — його заблокують у кремлі. Зазначимо, що провину за невдачі росії в Україні в листах агент ФСБ покладає особисто на путіна, зазначивши, що той ставить "політичні вимоги вище за будь-яку доцільність". Директор європейської програми Центру стратегічних та міжнародних досліджень Макс Бергман вважає, що путін намагається "переламати конфлікт" і оцінює, що сценарій за якого росія може серйозно поставитися до своїх ядерних загроз або знову розпочати риторику — успіхи України, наближення до Криму та неефективність часткової мобілізації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росія має різноманітну тактичну ядерну зброю, а не тільки ракети. Застосувати його проти України можуть не лише ударом по території, а й у космосі, спричинивши потужний електромагнітний імпульс.