У росії переполох через слова Папи про росіян: висловився навіть голова буддистів

У рф продовжують коментувати висловлювання Папи Римського про росіян

Заява Папи Римського Франциска про війну в Україні, в якій він зазначив, що найжорстокішими в ній є військові з росії, що не належать до російської традиції, наприклад, чеченці та буряти, викликала бурю обурень у рф.

Так, на висловлювання понтифіка відреагував посол Росії у Ватикані Олександр Авдєєв. Він висловив своє невдоволення щодо фраз Папи Римського про "жорстокості", що мали місце, з боку військовослужбовців російської армії, які беруть участь у війні в Україні. Про це повідомляє видання РИА Новости.

У понеділок, 28 листопада, Авдєєв відвідав керівництво дипломатичної служби Ватикану, де заявив, що згуртованість та єдність російського народу залишаються непохитними.

"Я висловив обурення такими інсинуаціями та зазначив, що ніщо не може похитнути згуртованість та єдність багатонаціонального російського народу", — заявив Авдєєв.

Також слова Папи Римського про бурятів та чеченців прокоментував глава російських буддистів Дамба Аюшеєв.

"Думаю, європейським латинцям незрозуміло, що життя в холодному Сибіру та на Далекому Сході робить людей більш стійкими, терплячими та витривалими до різних негараздів. Тому наші люди не жорстокі, вони просто змушені повторно та гідно захищати свою Батьківщину від фашизму, як наші діди та прадіди", — написав Аюшеєв у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше Папа Римський порівняв війну в Україні з Голодомором.