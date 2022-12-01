лавров абсурдно виправдався через заклики повернутися до переговорів

Виявляється, росія "ніколи не просила про переговори з Україною"

Міністр закордонних справ росії сергій лавров, який останнім часом досить часто натякає на бажання російської сторони відновити переговори з Києвом, знову висловився з цього приводу. Зокрема, кремлівський представник заявив, що москва не просила Україну повернутися до переговорного процесу з рф, однак вона готова вислухати й іншу сторону.

"І коли нас звинувачують, що ми постійно просимо про якісь переговори, щоб виграти час для, так би мовити, того, щоб зібрати додаткові сили для проведення спеціальної військової операції, ну, це і смішно, і неприємно тому, що люди брешуть, брешуть відверто", — передають росЗМІ, посилаючись на слова російського міністра.

Крім того, лавров вкотре пригадав нібито причетність Сполучених Штатів Америки до війни в Україні. За його словами, як Штати, так і НАТО є прямими учасниками російсько-українського конфлікту.

Ще однією темою, яку підняв російський представник, стали удари з боку рф по українській інфраструктурі. Він наголосив, що росія завдає ударів виключно по тих об'єктах, які несуть загрозу рф і начебто допомагають вбивати росіян.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український лідер Володимир Зеленський вкотре пояснив свою позицію щодо повернення Києва до переговорного процесу з росіянами. Зокрема, гарант відзначив, що Україна може відновити діалог із російською федерацією, проте лише у випадку, коли агресор дотримається усіх вимог української сторони.